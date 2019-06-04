"Укртрансгаз" розпочав черговий етап анбандлінгу ГТС

Фото: ГТС (Нафтогаз)

Повністю завершити процес анбандлінгу планується до кінця року

Черговий етап проекту з анбандлінгу газотранспортної системи України розпочався з 1 червня. Про це повідомляє прес-служба АТ "Укртрансгаз".

Як зазначили в прес-службі, у філії "Оператор ГТС України" поєднано функцію технічної експлуатації ГТС, яку раніше виконували п’ять окремих філій АТ "Укртрансгаз".

"Таким чином, створено прообраз майбутнього незалежного Оператора ГТС України, до якого переведено понад 12 тисяч співробітників, безпосередньо задіяних в процесі транспортування газу", - йдеться в повідомленні.

Задача цього етапу анбандлінгу - відпрацювати формат роботи майбутнього незалежного Оператора як єдиної структури, протестувати наявні управлінські та технологічні процеси та усунути можливі розбіжності.

Згідно з планом, робота Оператора в форматі філії АТ "Укртрансгаз" відбуватиметься до початку липня. З 1 липня розпочнеться наступний етап анбандлінгу, який триватиме до кінця поточного року. Він передбачає перехід функції технічної експлуатації українською газотранспортною системою до ТОВ "Оператор ГТС України", окремої юридичної особи, 100% засновником якої є АТ "Укртрансгаз". До товариства буде переведено всіх співробітників, які забезпечують транспортування природного газу. Взаємодія між АТ "Укртрансгаз" та ТОВ "ОГТСУ" відбуватиметься на основі укладеного "Договору про технічне обслуговування" (SLA).

Таким чином, у другому півріччі 2019 року Оператор ГТС України функціонуватиме вже як окрема юридична особа в межах групи "Нафтогаз". З 1 січня 2020 року, після закінчення транзитного договору з "Газпромом", планується повністю вивести ТОВ "ОГТСУ" з групи "Нафтогаз", що стане останнім кроком відокремлення функції транспортування, повідомили в "Укртрансгазі".

Як повідомляло РБК-Україна, на початку 2019 року в Україні була створена нова компанія - ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", 100% власником якої є АТ "Укртрансгаз". Рішення про створення ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" було прийняте акціонером АТ "Укртрансгаз" - НАК "Нафтогаз України" 29 січня 2019 року.

Нагадаємо, термін дії контракту на транзит російського газу від 2009 року закінчується 1 січня 2020 року. За цей час "Нафтогаз України" розраховує завершити анбандлінг компанії.