"Укртрансгаз" завершив черговий етап анбандлінгу

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Юридичне відокремлення оператора ГТС - один з ключових етапів анбандлінгу

В Україні створена нова компанія - ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", 100% власником якої є АТ "Укртрансгаз". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначили в прес-службі, компанія створена в рамках реалізації чергового етапу Дорожньої карти з відокремлення оператора газотранспортної системи. Її створення - один з ключових етапів проведення анбандлінгу.

Рішення про створення ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" було прийняте акціонером АТ "Укртрансгаз" - НАК "Нафтогаз України" 29 січня 2019 року. Генеральним директором обрано Павла Станчака на умовах строкового трудового контракту, зазначили в прес-службі.

"Створення ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" дозволить розпочати юридичне відокремлення функції транспортування газу спочатку в структурі НАК "Нафтогаз України", а після 1 січня 2020 року - поза межами групи "Нафтогаз". Юридичне відокремлення оператора ГТС є необхідною умовою для сертифікації незалежного оператора, залучення міжнародного партнера та продовження транзиту газу через Україну", - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, термін дії контракту на транзит російського газу від 2009 року закінчується 1 січня 2020 року. За цей час "Нафтогаз України" розраховує завершити анбандлінг компанії, передавши газотранспортні активи новому незалежному оператору ГТС - компанії "Магістральні газопроводи України".

Як повідомляло РБК-Україна, "Укртрансгаз" перевів до новоствореної філії "Оператор газосховищ України" близько 2 тис. співробітників та передав виробничі підрозділи, що обслуговують підземні сховища газу на всій території України.