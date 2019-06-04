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"Укртрансгаз" начал очередной этап анбандлинга ГТС

Новости » Экономика    04.06.2019 - 10:58
"Укртрансгаз" начал очередной этап анбандлинга ГТС
Фото: ГТС (Нафтогаз)

Полностью завершить процесс анбандлинга планируется до конца года

Очередной этап проекта по анбандлинга газотранспортной системы Украины начался с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз".

Как отметили в пресс-службе, в филиале "Оператор ГТС Украины" объединены функции технической эксплуатации ГТС, которую раньше выполняли пять отдельных филиалов АО "Укртрансгаз".

"Таким образом, создан прообраз будущего независимого Оператора ГТС Украины, в который переведено более 12 тысяч сотрудников, непосредственно задействованных в процессе транспортировки газа", - говорится в сообщении.

Задача этого этапа анбандлинга - отработать формат работы будущего независимого оператора как единой структуры, протестировать имеющиеся управленческие и технологические процессы и устранить возможные разногласия.

Согласно плану, работа оператора в формате филиала АО "Укртрансгаз" будет проходить до начала июля. С 1 июля начнется следующий этап анбандлинга, который продлится до конца текущего года. Он предусматривает переход функции технической эксплуатации украинской газотранспортной системой ООО "Оператор ГТС Украины", отдельного юридического лица, 100% учредителем которой является АО "Укртрансгаз". В общество будут переведены все сотрудники, которые обеспечивают транспортировку природного газа. Взаимодействие между АО "Укртрансгаз" и ООО "ОГТСУ" будет происходить на основе заключенного Договора о техническом обслуживании (SLA).

Таким образом, во втором полугодии 2019 года Оператор ГТС Украины будет функционировать уже как отдельное юридическое лицо в рамках группы "Нафтогаз". С 1 января 2020 года, после окончания транзитного договора с "Газпромом", планируется полностью вывести ООО "ОГТСУ" из группы "Нафтогаз", что станет последним шагом обособления функции транспортировки, сообщили в "Укртрансгазе".

Как сообщало РБК-Украина, в начале 2019 года в Украине была создана новая компания - ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", 100% владельцем которой является АО "Укртрансгаз". Решение о создании ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" было принято акционером АО "Укртрансгаз" - НАК "Нафтогаз Украины" 29 января 2019 года.

Напомним, срок действия контракта на транзит российского газа от 2009 года истекает 1 января 2020 года. За это время "Нафтогаз Украины" рассчитывает завершить анбандлинг компании.

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Новости Украины АнбандлингУкртрансгазГТС
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