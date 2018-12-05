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У наглядовій раді "Нафтогазу" заперечують зрив анбандлігу компанії

Новини » Енергетика    05.12.2018 - 13:54
У наглядовій раді "Нафтогазу" заперечують зрив анбандлігу компанії
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Наглядова рада "Нафтогазу" не згодна з тим, що анбандліг компанії не проводиться

Голова спостережної ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд вважає, що процес поділу (анбандлінгу) компанії триває. Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Украина.

"Це не правда, що анбандлінг не відбувається. "Нафтогаз" веде дуже серйозну роботу, можливо, не особливо публічно", - повідомила Споттісвуд.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія, посольство США в Києві, представництво Світового банку в Україні, Європейське енергетичне співтовариство та представництво ЄБРР в Україні звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, висловивши занепокоєння з приводу того, що НАК досі не підготовлений до анбандлінгу.

"Думаю, цей лист з'явився в результаті неповної інформації у донорів. Ми ввели щоквартальні публічні звіти, щоб всі могли отримувати інформацію про те, що ми зробили", - пояснила виданню Клер Споттісвуд.

За її словами, процес анбандлінгу залежить не тільки від "Нафтогазу". "У нього залучені і уряд, і регулятор (НКРЭКП, - ред.), та інші учасники. Важливо, щоб вони зі свого боку робили все необхідне для успішного анбандлінгу, як і ми.", - заявила голова наглядової ради НАК.

Втім, 29 листопада в Брюсселі глава Секретаріату Енергоспівтовариства Янеш Копач заявив, що плани "Нафтогазу" щодо анбандлінгу не виконуються, і закликав сторони до ефективної співпраці.

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Новини України Нафтогаз УкраїниАнбандлінггаз
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