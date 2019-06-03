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Європейські радники почали готувати анбандлінг в "Укртрансгазі"

Новини » Економіка    03.06.2019 - 13:55
Європейські радники почали готувати анбандлінг в "Укртрансгазі"
Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

Радники готуватимуть до роботи незалежного оператора ГТС України

Консорціум газових компаній ЄС, які підтримують процес анбандлінгу української газотранспортної системи, надіслав до "Укртрансгазу" радників, які готуватимуть незалежного оператора ГТС України. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається в повідомленні, 3 червня чотири представники компаній GRTgaz S.A. (Франція), Gasunie (Нідерланди) та Snam S.p.A. (Італія) розпочали роботу на посадах радників генерального директора філії "Оператор ГТС України" АТ "Укртрансгаз".

"Досвід радників допоможе у розбудові управлінських процесів та технічних регламентів Оператора ГТС у відповідності до вимог ЄС та найкращих європейських практик. Експерти будуть брати активну участь у проекті відокремлення та допомагати у проходженні сертифікації нового оператора ГТС з боку НКРЕКП та Секретаріату Енергетичного Співтовариства до кінця поточного року", - заявили в прес-службі.

Як повідомляло РБК-України, у квітні 2019 року глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, повідомив про те, що компанія залучила до підготовки анбандлінгу експертів європейських енергетичних компаній. За його словами, "Нафтогаз", "Укртрансгаз" і "Магістральні газопроводи України" підписали угоду про створення робочої групи з представниками GRT Gaz S. A. (Франція), N. V. Nederlandse Gasunie (Нідерланди), SNAM S. p.A. (Італія), Eustream a.s. (Словаччина) і Flyxys S. A. (Бельгія).

Нагадаємо, в лютому "Укртрансгаз" завершив черговий етап анбандлінгу: була створена нова компанія - ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", 100% власником якої є АТ "Укртрансгаз". 

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