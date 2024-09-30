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"Укрпочта" меняет тарифы с 1 октября: на какие услуги вырастет цена

Понедельник 30 сентября 2024 10:24
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"Укрпочта" меняет тарифы с 1 октября: на какие услуги вырастет цена Стоимость знаков почтовой оплаты изменится с 1 октября (фото: facebook.com/ukrposhta)
Автор: Ирина Костенко

С 1 октября 2024 года национальный оператор почтовой связи - "Укрпочта" - изменяет стоимость знаков почтовой оплаты (почтовых марок, маркированных конвертов и карт).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрпочта".

Стоимость знаков почтовой оплаты

Недавно "Укрпочта" сообщила пользователям услуг почтовой связи и филателистам о новом порядке продажи знаков почтовой оплаты.

"С 1 октября 2024 года, согласно изменениям Налогового кодекса Украины, знаки почтовой оплаты (почтовые марки, маркированные конверты и карты) будут продаваться с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20%", - уточнили в пресс-службе оператора.

В компании рассказали также о видах продукции и соответствии буквенного номинала почтовой марки тарифа на услуги почтовой связи/денежному эквиваленту:

  • U - пересылка внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов - 18,00 грн
  • F, M - пересылка внутреннего регистрируемого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов, простого письма без объявленной ценности массой более 50 граммов (до 250 граммов включительно) - 36,00 грн
  • A, G - пересылка почтовой карты массой до 20 граммов включительно в иностранные государства - 1,00$ США без НДС (по курсу Национального банка Украины +20% НДС)
  • N, W - пересылка неприоритетного письма массой до 50 граммов включительно в иностранные государства - 1,50$ США без НДС (по курсу НБУ +20% НДС)
  • P - доплатная марка - 5,00$ США (по курсу НБУ +20% НДС)

При этом стоимость конвертов разных форматов с маркой такова:

  • маркированный конверт форматов C6, DL с маркой U, V - 21,60 грн
  • маркированный конверт форматов C6, DL с маркой F - 39,60 грн
  • маркированный конверт формата C5 с маркой М - 40,80 грн

Оплата за посылки

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 30 августа "Укрпочта" прекратила принимать для пересылки отправления с переводом наложенных плат наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели (ФЛП).

Согласно изменениям, которые НБУ внес в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, переводы наложенных платежей могут быть выплачены только на карту или текущий счет ФЛП.

Читайте также, как в Украине изменили правила пересылки продуктов по почте.

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