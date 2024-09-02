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"Укрпочта" изменила правила оплаты за посылки: наложенных платежей не будет

Украина, Понедельник 02 сентября 2024 11:46
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"Укрпочта" изменила правила оплаты за посылки: наложенных платежей не будет Фото: "Укрпочта" запретила наложенный платеж наличными за посылки от ФОПов  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрпочта" с 30 августа прекратила принимать посылки с оплатой наложенным платежом наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели. Это обусловлено решением, принятым Национальным банком Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Укрпочта" информирует, что НБУ внес изменения в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине.

Этим документом запрещена выплата переводов наложенного платежа наличными физическим лицам-предпринимателям (ФЛП). Переводы наложенного платежа могут быть выплачены только на карту или текущий счет ФЛП.

"Субъекты хозяйствования осуществляют наличные расчеты между собой и с физическими лицами через кассу как средствами, полученными как наличная выручка, так и денежными средствами, полученными у поставщиков платежных услуг. Такие расчеты проводятся также путем внесения наличных в налогоплательщиков платежных услуг для дальнейшего перевода средств на счета субъектов хозяйствования", - цитирует "Укрпочта" постановление НБУ.

По данным пресс-службы, все услуги, предоставленные до 30 августа, будут завершены в соответствии с законодательством, действовавшим на момент принятия отправки.

Решение НБУ

Напомним, Национальный банк Украины исключил возможность получения наличных предприятиями по расчетам с гражданами по переводам средств без открытия счета.

То есть средства, отправленные с помощью такого перевода, сначала должны зачисляться на текущий или платежный счет предприятия, только после этого они могут быть выданы с этих счетов наличными.

В то же время, для граждан никаких изменений не произошло, они могут рассчитываться за предоставленные субъектами хозяйствования услуги и приобретенные у них товары как в безналичной форме, так и наличными, в частности при переводе средств без открытия счета, пояснили в НБУ.

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