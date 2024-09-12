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В Украине изменили правила пересылки продуктов по почте: что запрещено

Украина, Четверг 12 сентября 2024 09:37
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В Украине изменили правила пересылки продуктов по почте: что запрещено Фото: просроченные продукты нельзя отправлять по почте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень вложений, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях, и порядок изъятия вложений, запрещенных к пересылке. Основные изменения касаются пищевых продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 10 сентября 2024 г. №1045.

Согласно постановлению, во внутренних почтовых отправлениях запрещается пересылать:

  • пищевые продукты, если на плановую дату доставки соответствующего почтового отправления получателю истекает установленный срок годности таких пищевых продуктов .

До этого действовала норма, по которой нельзя было пересылать пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней .

Кроме того, Кабмин уточнил нормы других запретов. В частности, нельзя пересылать:

  • национальную валюту (кроме нумизматической продукции Национального банка, инвестиционных монет Украины, монет, используемых для нумизматических целей и их коллекций), иностранную валюту,
  • алкогольные напитки с содержанием спирта этилового свыше 8,5 процента объемных единиц, кроме не подлежащих маркировке марками акцизного налога в соответствии с налоговым законодательством Украины, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют марки акцизного налога установленного образца.

Напомним, "Укрпочта" с 30 августа прекратила принимать для пересылки отправку с переводом наложенных платежей наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели. Это обусловлено решением НБУ.

Ранее НБУ исключил возможность обналичивания предприятиями по расчетам с гражданами по переводам средств без открытия счета.

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