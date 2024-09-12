В Украине изменили правила пересылки продуктов по почте: что запрещено

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень вложений, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях, и порядок изъятия вложений, запрещенных к пересылке. Основные изменения касаются пищевых продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 10 сентября 2024 г. №1045 .

Согласно постановлению, во внутренних почтовых отправлениях запрещается пересылать:

пищевые продукты, если на плановую дату доставки соответствующего почтового отправления получателю истекает установленный срок годности таких пищевых продуктов .

До этого действовала норма, по которой нельзя было пересылать пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней .

Кроме того, Кабмин уточнил нормы других запретов. В частности, нельзя пересылать: