"Укрпочта" запускает новую услугу: посылки за 30 секунд, пенсии - в отдельных окнах

С сегодняшнего дня, 8 сентября, в более 1500 городских отделениях "Укрпочты" заработал пилотный проект "Экспресс-окно", который "разводит" разные категории клиентов по отдельным окнам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.
Согласно информации гендиректора акционерного общества, новый проект "разводит" по отдельным окнам разные категории клиентов:
"В рамках борьбы с очередями мы создали "Экспресс-окно". Оно будет обозначено черно-желтым цветом", - уточнил Смелянский.
По его словам, в нем можно будет быстро:
"После внедрения новой системы управления посылками получение посылки занимает всего 30-45 секунд. Так что теперь - быстро и удобно", - подчеркнул эксперт.
Кроме того, чтобы отправлять отправления было "так же удобно", отныне пакеты для отправки посылок - бесплатные во всех отделениях "Укрпочты".
"Все остальные услуги - пенсии, платежи, отправка писем и т.п. будут предоставляться в универсальном окне", - объяснил Смелянский.
Он призвал граждан пользоваться услугами "Укрпочты" и "не колебаться делиться впечатлениями".
"Нам важно знать, все ли вам нравится и работает ли, как надо", - отметил чиновник.
Он добавил, что компания детально проанализировала "природу очередей", готовя этот проект, ведь "иногда это - действительно долгая процедура".
"Например, когда приходят юрлица или нотариусы, чтобы отправить много писем. Иногда к нам наведываются и те, кому просто хочется пообщаться: бабушка может во время получения пенсии обсудить важные дела, передать показатели счетчика и т.д.", - поделился глава АО.
Напоследок он напомнил, что "Укрпочта" - уникальная компания, ведь "обслуживает и пенсионеров, и хипстеров".
"Мы понимаем: у каждого свой стиль жизни. Для кого-то визит в отделение - это возможность пообщаться с миром, а для кого-то, наоборот, общение является лишней тратой времени. Теперь мы создали комфортные условия для обоих миров", - подытожил специалист.
Напомним, ранее Смелянский рассказывал, что на 2025 год "Укрпочта" запланировала немало изменений и нововведений.
Среди основных из них он упомянул: запуск нового удобного мобильного приложения, установление почтоматов в нескольких городах Украины, введение "доставки на следующий день", запуск работы "курьеров на электробайках" и т.д.
Впоследствии стало известно, что "Укрпочта" стала партнером популярного среди украинцев китайского маркетплейса.
Кроме того, в "Укрпочте" разрешили использовать "Национальный кэшбек" и ввели ряд важных изменений для жителей сел.
