"Укрпочта" запускает новую услугу: посылки за 30 секунд, пенсии - в отдельных окнах

Что меняет "Экспресс-окно" для клиентов "Укрпочты"

Согласно информации гендиректора акционерного общества, новый проект "разводит" по отдельным окнам разные категории клиентов:

получателей посылок (среди которых много молодежи и хипстеров);

клиентов почтенного возраста.

"В рамках борьбы с очередями мы создали "Экспресс-окно". Оно будет обозначено черно-желтым цветом", - уточнил Смелянский.

По его словам, в нем можно будет быстро:

получить или отправить посылку;

получить письмо;

получить наложенный платеж.

"После внедрения новой системы управления посылками получение посылки занимает всего 30-45 секунд. Так что теперь - быстро и удобно", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, чтобы отправлять отправления было "так же удобно", отныне пакеты для отправки посылок - бесплатные во всех отделениях "Укрпочты".

"Все остальные услуги - пенсии, платежи, отправка писем и т.п. будут предоставляться в универсальном окне", - объяснил Смелянский.

Он призвал граждан пользоваться услугами "Укрпочты" и "не колебаться делиться впечатлениями".

"Нам важно знать, все ли вам нравится и работает ли, как надо", - отметил чиновник.

Он добавил, что компания детально проанализировала "природу очередей", готовя этот проект, ведь "иногда это - действительно долгая процедура".

"Например, когда приходят юрлица или нотариусы, чтобы отправить много писем. Иногда к нам наведываются и те, кому просто хочется пообщаться: бабушка может во время получения пенсии обсудить важные дела, передать показатели счетчика и т.д.", - поделился глава АО.

Напоследок он напомнил, что "Укрпочта" - уникальная компания, ведь "обслуживает и пенсионеров, и хипстеров".

"Мы понимаем: у каждого свой стиль жизни. Для кого-то визит в отделение - это возможность пообщаться с миром, а для кого-то, наоборот, общение является лишней тратой времени. Теперь мы создали комфортные условия для обоих миров", - подытожил специалист.

Публикация Смелянского (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)