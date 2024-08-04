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Лично в руки или по почте. Что нужно знать о правилах вручения повесток

Киев, Воскресенье 04 августа 2024 08:00
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Лично в руки или по почте. Что нужно знать о правилах вручения повесток Фото: повестку могут вручить лично в руки или отправить по почте (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине в этом году изменились правила оповещения во время мобилизации. Повестку военнообязанному могут выдать как лично в руки, так и отправить по почте.

РБК-Украина в материале собрало, какие бывают виды повесток и когда они считаются правильно врученными лично в руки или почтовым отправлением.

Содержание

Виды повесток

В настоящее время во время мобилизации в районные ТЦК граждане вызываются с целью:

  • взятия на военный учет;
  • прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;
  • уточнения персональных данных, данных военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки);
  • призыва на военную службу во время мобилизации и отправки в места прохождения военной службы.

В частности, вызов граждан в ТЦК и СП осуществляется путем вручения (отправки) повестки.

Когда повестка считается правильно врученной лично в руки

Надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК и СП при вручении повестки являются:

  • личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Согласно действующим нормам, повестку могут выдать практически в любом месте. Например, по месту жительства военнообязанного, по месту обучения, работы, на улицах, остановках, блокпостах, общественных местах и т.д.

Следует заметить, что в случае не уточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства, повестка направляется в его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства.

Когда повестка, отправленная по почте, считается врученной

Уже с 18 июля повестки могут посылать гражданам почтовым отправлением. Надлежащим подтверждением оповещения следующим образом является:

  • день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку;
  • день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

При каких условиях можно не явиться в ТЦК

Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, признаются:

  • препятствие стихийного характера;
  • болезнь гражданина;
  • военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;
  • смерть его близкого родственника или близкого родственника его жены.

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации граждане Украины, мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского или пограничника. Детальнее о главных правилах закона в отдельном материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина недавно объясняло, что такое военно-учетный документ, чем отличается электронный от бумажного и когда его нужно менять.

При подготовке материала использовались Facebook-страница Харьковского ОТЦК и СП, постановление КМУ №560, закон 3633-IX.

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