Можно ли не идти в ТЦК? Что делать, если нашли повестку в почтовом ящике

РБК-Украина узнало у адвоката Дмитрия Франчука, насколько законно посылать повестки по почте и какие последствия могут быть, если ее проигнорировать.

Законно ли вручение повестки по почте

Адвокат отмечает, что вручение повестки по почте вполне законно. Украинское законодательство разрешает такой способ информирования военнообязанных о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Важно отметить, что повестка, оставленная в почтовом ящике, считается врученной, даже если получатель не подписал ее. Это означает, что ответственность за получение документа лежит на лице, которому он адресован.

Последствия игнорирования повестки

Игнорирование повестки может иметь серьезные последствия:

административная ответственность – за уклонение от военной службы предусмотрен штраф

– за уклонение от военной службы предусмотрен штраф уголовная ответственность – в отдельных случаях возможно привлечение к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

– в отдельных случаях возможно привлечение к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации ограничение прав – уклоняющимся могут ограничить некоторые права, например, на выезд за границу

Что делать, если получили повестку

После получения повестки адвокат рекомендует ознакомиться с ее содержанием. Нужно внимательно прочесть ее, чтобы понять, какая именно информация в ней содержится и что от вас требуется.

Второй шаг – явиться по вызову в ТЦК и СП в указанное в повестке время. Там нужно будет уточнить все детали.

После этого, если у вас возникли какие-либо вопросы или сомнения, обратитесь за консультацией к юристу или работникам ТЦК и СП.