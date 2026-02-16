"Укрпочта" хочет запустить свой банк: Смилянский объяснил, зачем это нужно и почему НБУ против

Финансовые показатели "Укрпочты" для создания банка

Он говорит, что компания по состоянию на 1 января этого года будет иметь положительный капитал (это требование НБУ к банковским учреждениям). Смилянский добавляет, что компания имела положительный капитал до 1 июня 2025 года, пока НБУ не изменил нормативы его расчета, которые коснулись только почтового оператора, в результате чего капитал приобрел отрицательное значение.

Тем не менее, оценщики активов "Укрпочты" провели новую оценку стоимости имущества компании, по результатам которой капитал будет составлять плюс 2 млрд гривен.

"Укрпочта" имеет больше отделений чем все банки вместе взятые

Гендиректор "Укрпочты" добавляет, что компания имеет много отделений по всей стране - почти 7 тысяч единиц, тогда все банки вместе - только 4,9 тысяч отделений.

Смилянский признает, если компания откроет свой банк, он заберет на себя часть клиентов государственных "Ощадбанка" и "Приватбанка". "Это рыночная история, это же не принудительно", - комментирует он.

Агентское соглашение с другими банками

Руководитель "Укрпочты" выступает против предоставления клиентских данных о клиентах почтовой компании другим банкам и подписания с ними агентского соглашения, что ранее предлагали в НБУ.

"Мы посчитали, что в случае агентского соглашения доход "Укрпочты" будет минус один миллиард, государство выиграет 800 млн гривен, а банки выиграют 100 млн грн, в результате - минус 0,1 млрд гривен. Поскольку мы будем уходить в минус, государство должно будет нам выплатить субсидию", - добавил Смилянский.

Продажа сопутствующих товаров

Руководитель "Укрпочты" вспомнил об аргументе главы НБУ Андрея Пышного о том, если почтовая компания хочет стать банком, тогда банки должны иметь возможность торговать хозяйственными товарами (чайниками).

"Ощадбанк" сделал свой маркет-плейс и чайники продает. "Банк Кредит Днепр" сделал маркет-плейс", - привел примеры Смилянский.