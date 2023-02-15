В "Укроборонпроме" рассказали, когда созданная вместе с НАТО мина попадет к украинским военным

По ее словам, 120-мм мина является первым продуктом, разработанным совместно с одной из стран НАТО, однако Украина и дальше планирует подобное сотрудничество.

"120-мм минометная мина - это наиболее востребованное средство поражения, поражает цели из миномета на расстояние до 7 км, радиус поражения от 25 до 60 м с разлетом осколков в радиусе до 250 м. Если 82-мм мина является удельным украинским продуктом, изготовленный на зарубежных мощностях наших союзников, которыми мы воспользовались, чтобы собрать это средство поражения, то 120-мм мина - это общий продукт, мы и наши партнеры работали над изготовлением снаряда совместно", - рассказала Сад.

Она отметила, что первые партии мин уже совсем скоро попадут в украинские военные и те смогут использовать их для борьбы с российскими оккупантами.