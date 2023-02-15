UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В "Укроборонпромі" розповіли, коли створена разом з НАТО міна потрапить до українських військових

Фото: в "Укроборонпромі" розповіли, коли створена разом з НАТО міна потрапить до українських військових (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Державний концерн "Укроборонпром" разом з НАТО запустив виробництво найбільш затребуваного снаряду в українській армії. Невдовзі його буде доставлено ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю "Укроборонпрому" Наталію Сад.

За її словами, 120-мм міна є першим продуктом, розробленим спільно з однією з країни НАТО, однак Україна і надалі планує подібне співробітництво.

"120-мм мінометна міна - це найбільш затребуваний засіб ураження, вражає цілі з міномету на відстань до 7 км, радіус ураження від 25 до 60 м з розльотом осколків в радіусі до 250 м. Якщо 82-мм міна є питомим українським продуктом, який виготовлений на закордонних потужностях наших союзників, якими ми скористалися, щоб зібрати цей засіб ураження, то 120-мм міна - це спільний продукт, ми та наші партнери працювали над виготовленням снаряда спільно", - розповіла Сад.

Вона відзначила, що перші партії мін вже зовсім скоро потраплять до українських військових і ті зможуть використовувати їх для боротьби з російськими окупантами.

Як повідомлялося, "Укроборонпром" досяг домовленостей із чеським виробником військової техніки VOP CZ у сфері бронетехніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120 мм.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОУкроборонпромЗбройні сили України