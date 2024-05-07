В "Укроборонпроме" переходят к изготовлению 60-мм боеприпасов

Предприятия "Укроборонпрома" масштабируют производство артснарядов и минометных мин, а также постепенно переходят к производству боеприпасов калибров НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укроборонпрома ".

"Предприятия Общества не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов, а также минометных мин советских калибров, но постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО - 60-мм минометных мин", - рассказал гендиректор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин.

В частности, он отметил, что предприятия "Укроборонпрома" делают все возможное для увеличения производства вооружений и военной техники как на отечественных мощностях, так и на тех, которые расположены за границами нашего государства.

Также Сметанин отметил, что в "Укроборонпроме" информированы об ориентировочном объеме производства боеприпасов на российских предприятиях и на предприятиях их партнеров.

"Понимаем, что наших собственных мощностей даже с большим ростом производства недостаточно, чтобы вести войну на паритетных условиях. Поэтому задача предприятий "Укроборонпрома" и союзников Украины - обеспечить наши Силы обороны достаточным количеством боеприпасов для освобождения временно оккупированных территорий", - рассказал глава "Укроборонпрома" и призвал европейских партнеров к сотрудничеству.