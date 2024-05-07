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В "Укроборонпроме" переходят к изготовлению 60-мм боеприпасов

Украина, Вторник 07 мая 2024 15:03
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В "Укроборонпроме" переходят к изготовлению 60-мм боеприпасов Фото: генеральный директор АО Украинская оборонная промышленность Герман Сметанин (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Предприятия "Укроборонпрома" масштабируют производство артснарядов и минометных мин, а также постепенно переходят к производству боеприпасов калибров НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Предприятия Общества не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов, а также минометных мин советских калибров, но постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО - 60-мм минометных мин", - рассказал гендиректор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин.

В частности, он отметил, что предприятия "Укроборонпрома" делают все возможное для увеличения производства вооружений и военной техники как на отечественных мощностях, так и на тех, которые расположены за границами нашего государства.

Также Сметанин отметил, что в "Укроборонпроме" информированы об ориентировочном объеме производства боеприпасов на российских предприятиях и на предприятиях их партнеров.

"Понимаем, что наших собственных мощностей даже с большим ростом производства недостаточно, чтобы вести войну на паритетных условиях. Поэтому задача предприятий "Укроборонпрома" и союзников Украины - обеспечить наши Силы обороны достаточным количеством боеприпасов для освобождения временно оккупированных территорий", - рассказал глава "Укроборонпрома" и призвал европейских партнеров к сотрудничеству.

Оружие украинского производства

Напомним, что Украина вместе с немецким оборонным заводом Rheinmetall производят оружие для ВСУ. Предприятия находятся в Украине, а Германия поставляет комплектующие.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в нашем государстве работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а оружие для украинской армии производят почти 300 тысяч граждан.

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявил, что за прошлый год украинская оборонная промышленность выросла в шесть раз.

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Укроборонпром Оружие в Украине
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