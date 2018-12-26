В "Укроборонпромі" розповіли, скільки передали ЗСУ високоточного озброєння у 2018

У ДК зазначили, що передача стала можливою завдяки новітнім виробничим лініям з високоточними станками
Державний концерн "Укроборонпром" упродовж 2018 року передав до Збройних сил України (ЗСУ) понад 2500 одиниць високоточного озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДК.
У концерні зазначили, що це стало можливим завдяки новітнім виробничим лініям з високоточними станками, які, відповідно до державної програми, встановлюються на підприємствах кластеру високоточного озброєння та боєприпасів "Укроборонпрому".
EXCLUSIVE : Video of successfully test of the new Ukrainian ...
EXCLUSIVE : Video of successfully test of the new Ukrainian model of a guided missile https://www.youtube.com/watch?v=ERQLOSq-H3A&feature=youtu.be ЕКСКЛЮЗИВ: Відео успішного випробування нової української моделі керованої ракетиОпубліковано КБ "ЛУЧ" Пʼятниця, 23 вересня 2016 р.
"Протягом 2018 року підприємствами "Укроборонпрому"... українським силовим структурам було передано понад 2500 одиниць високоточного озброєння", - йдеться у повідомленні.
"Квітник" - знищити першим пострілом: "НВК "Прогрес" готовий до серійного виробництва високоточних боєприпасів
ДП "Науково-виробничий комплекс "Прогрес", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершило роботи над модернізацією та повним імпортозаміщенням компонентів з Росії високоточного 152-мм снаряду "Квітник". Ніжинське підприємство, яке є провідним розробником високоточних снарядів, готове до випробувань та серійного виробництва цієї високотехнологічної зброї, яка повністю відповідає концепції сучасної війни за стандартами НАТО. Детальніше: https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/kvitnyk-znyshhyty-pershym-postrilom-nvk-progres-gotovyj-do-serijnogo-vyrobnytstva-vysokotochnyh-boyeprypasiv.htmlОпубліковано Державний концерн "Укроборонпром" Понеділок, 17 грудня 2018 р.
Вказано, що серед переданого озброєння - високоточні ракетні комплекси "Стугна-П", "Корсар" та "Бар'єр", ракетний комплекс "Вільха", новітня крилата ракета "Нептун", а також високоточні 152-мм снаряди "Квітник" та інше.
Крім того, в "Укроборонпромі" розраховують, що невдовзі розпочнеться серійне виробництво "Вільхи", яка суттєво посилить ракетно-артилерійську міць ЗСУ.
Нагадаємо, в кінці серпня президент Петро Порошенко заявив, що "Укроборонпром" виконує державне оборонне замовлення майже на 100%.
Як писало РБК-Україна раніше, в липні на Державному концерні "Укроборонпром" чисельність персоналу скоротили на 40% зі збереженням необхідної функціональності.
Додамо також, у грудні глава уряду Володимир Гройсман дав доручення ДК "Укроборонпром" вирішити проблему із заборгованістю по заробітній платі працівникам підприємства.