В "Укроборонпромі" розповіли, скільки передали ЗСУ високоточного озброєння у 2018

Ілюстративне фото (сайт держконцерну)

У ДК зазначили, що передача стала можливою завдяки новітнім виробничим лініям з високоточними станками

Державний концерн "Укроборонпром" упродовж 2018 року передав до Збройних сил України (ЗСУ) понад 2500 одиниць високоточного озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДК.

У концерні зазначили, що це стало можливим завдяки новітнім виробничим лініям з високоточними станками, які, відповідно до державної програми, встановлюються на підприємствах кластеру високоточного озброєння та боєприпасів "Укроборонпрому".

EXCLUSIVE : Video of successfully test of the new Ukrainian ... EXCLUSIVE : Video of successfully test of the new Ukrainian model of a guided missile https://www.youtube.com/watch?v=ERQLOSq-H3A&feature=youtu.be ЕКСКЛЮЗИВ: Відео успішного випробування нової української моделі керованої ракети Опубліковано КБ "ЛУЧ" Пʼятниця, 23 вересня 2016 р.

"Протягом 2018 року підприємствами "Укроборонпрому"... українським силовим структурам було передано понад 2500 одиниць високоточного озброєння", - йдеться у повідомленні.

"Квітник" - знищити першим пострілом: "НВК "Прогрес" готовий до серійного виробництва високоточних боєприпасів ДП "Науково-виробничий комплекс "Прогрес", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершило роботи над модернізацією та повним імпортозаміщенням компонентів з Росії високоточного 152-мм снаряду "Квітник". Ніжинське підприємство, яке є провідним розробником високоточних снарядів, готове до випробувань та серійного виробництва цієї високотехнологічної зброї, яка повністю відповідає концепції сучасної війни за стандартами НАТО. Детальніше: https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/kvitnyk-znyshhyty-pershym-postrilom-nvk-progres-gotovyj-do-serijnogo-vyrobnytstva-vysokotochnyh-boyeprypasiv.html Опубліковано Державний концерн "Укроборонпром" Понеділок, 17 грудня 2018 р.

Вказано, що серед переданого озброєння - високоточні ракетні комплекси "Стугна-П", "Корсар" та "Бар'єр", ракетний комплекс "Вільха", новітня крилата ракета "Нептун", а також високоточні 152-мм снаряди "Квітник" та інше.

Фото: передане озброєння

Крім того, в "Укроборонпромі" розраховують, що невдовзі розпочнеться серійне виробництво "Вільхи", яка суттєво посилить ракетно-артилерійську міць ЗСУ.

Нагадаємо, в кінці серпня президент Петро Порошенко заявив, що "Укроборонпром" виконує державне оборонне замовлення майже на 100%.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні на Державному концерні "Укроборонпром" чисельність персоналу скоротили на 40% зі збереженням необхідної функціональності.

Додамо також, у грудні глава уряду Володимир Гройсман дав доручення ДК "Укроборонпром" вирішити проблему із заборгованістю по заробітній платі працівникам підприємства.