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Интервью

"Укроборонпром" сократил на 40% численность персонала

НовостиПолитика    03.07.2018 - 15:29
Фото: "Укроборонпром" (facebook.com.ukroboronprom)
Фото: "Укроборонпром" (facebook.com.ukroboronprom)

Сокращены три должности заместителя генерального директора

В Государственном концерне "Укроборонпром" численность персонала сократили на 40% с сохранением необходимой функциональности. По это говорится в сообщении "Укроборонпрома"

Отмечается, что сокращены три должности заместителя генерального директора. Таким образом прошла оптимизация по плану реформирования "Укроборонпрома" и была утверждена Наблюдательным советом концерна.

"Таким образом, в настоящее время в ГК "Укроборонпром" работает около 180 специалистов, а сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна средства направляются на активизацию опытно-конструкторских работ, развитие инновационных проектов, производственных мощностей и обеспечения социальных гарантий работников предприятий", - отметили в концерне.

Отмечается, что сокращение персонала концерна проводилось одновременно с созданием новой структуры управления предприятиями, входящими в состав "Укроборонпрома".

"Она построена по кластерному принципу управления производством, когда каждый кластер предприятий "Укроборонпрома" контролируется и координируется соответствующим дивизионом. Это позволяет повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий", - добавили в "Укроборонпроме".

Уточняется, что для этого уже создан дивизион бронетанковой техники, дивизион высокоточного оружия и боеприпасов, дивизион радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения, дивизион судостроения и морской техники, на заключительной стадии формирования - дивизион авиастроения.

Напомним, недавно чиновников концерна "Укроборонпром" сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке.

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Теги публикации: Укроборонпром  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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