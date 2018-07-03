"Укроборонпром" сократил на 40% численность персонала

Сокращены три должности заместителя генерального директора

В Государственном концерне "Укроборонпром" численность персонала сократили на 40% с сохранением необходимой функциональности. По это говорится в сообщении "Укроборонпрома"

Отмечается, что сокращены три должности заместителя генерального директора. Таким образом прошла оптимизация по плану реформирования "Укроборонпрома" и была утверждена Наблюдательным советом концерна.

"Таким образом, в настоящее время в ГК "Укроборонпром" работает около 180 специалистов, а сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна средства направляются на активизацию опытно-конструкторских работ, развитие инновационных проектов, производственных мощностей и обеспечения социальных гарантий работников предприятий", - отметили в концерне.

Отмечается, что сокращение персонала концерна проводилось одновременно с созданием новой структуры управления предприятиями, входящими в состав "Укроборонпрома".

"Она построена по кластерному принципу управления производством, когда каждый кластер предприятий "Укроборонпрома" контролируется и координируется соответствующим дивизионом. Это позволяет повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий", - добавили в "Укроборонпроме".

Уточняется, что для этого уже создан дивизион бронетанковой техники, дивизион высокоточного оружия и боеприпасов, дивизион радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения, дивизион судостроения и морской техники, на заключительной стадии формирования - дивизион авиастроения.

Напомним, недавно чиновников концерна "Укроборонпром" сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке.