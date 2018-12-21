В Кабмине поручили решить проблему с выплатой зарплат на "Укроборонпроме"

Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

По словам Гройсмана, правительству уже приходилось вмешиваться в вопрос выплаты зарплаты на госпредприятии

Глава правительства Владимир Гройсман дал поручение государственному концерну "Укроборонпром" решить проблему с задолженностью по заработной плате работникам предприятия. Об этом премьер-министр сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гройсмана, правительству уже приходилось вмешиваться в вопрос выплаты зарплаты на госпредприятии.

"Как вы знаете, правительство и я лично вмешивались в вопросы выплаты заработной платы, один раз мы этот вопрос уже решали. Я дам поручение "Укроборонпрому", чтобы они еще раз посмотрели и помогли решить проблемы с выплатами заработной платы", - сообщил глава правительства.

Напомним, в июле в Государственном концерне "Укроборонпром" численность персонала сократили на 40% с сохранением необходимой функциональности.

РБК-Украина также писало, что в августе глава государства Петр Порошенко заявил, что "Укроборонпром" выполняет государственный оборонный заказ почти на 100%.

Добавим, с 2019 года в руководящих документах Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины начинается внедрение принципов и стандартов НАТО.