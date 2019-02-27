В "Укроборонпромі" заперечили факти закупівлі деталей з РФ

За словами Омельченка, з країною-агресором не може бути офіційного імпорту запчастин для військової техніки

"Укроборонпром" не осуществлял закупку или поставку деталей и запчастей из Российской Федерации (РФ). Об этом сообщил первый заместитель генерального директора "Украоборонпром" Сергей Омельченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что "в течение последних лет налажено производство в Украине больше половины из перечня деталей и материалов, которые используются в производстве, ремонте вооружения и техники".

"В то же время еще целый перечень деталей, которые замещены. Они раньше производились на территории России, а сейчас не поставляются. Они замещены западными аналогами", - сообщил Омельченко.

По его словам, со страной-агрессором не может быть официального импорта запчастей для военной техники и вооружения.

"То есть, контрабанда, официальный импорт - это вопрос правоохранительных органов. Официального импорта никаких не может быть со страной-агрессором. Но в то же время, если нам нужно поставлять вооружение и военную технику в ряды наших Вооруженных сил, "Укроборонпром" осуществляет работу по получению соответствующих материалов и деталей по всему миру. Конечно, речь не идет о закупке деталей или любую торговлю с Россией", - добавил он.

Напомним, из расследования журналистов следует, что люди из окружения Петра Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. В частности, сообщалось, что сын Олега Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза.

РБК-Украина писало, что комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны на следующем заседании может рассмотреть факты, приведенные в журналистском расследовании программы "Наші гроші" по хищениям в оборонном комплексе.