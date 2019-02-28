В "Укроборонпромі" пояснили механізми закупівель комплектуючих для ОПК

Фото: глава "Укроборонпрому" Павло Букін (ukrspecexport.com)

Механізми закупівель імпорту комплектуючих для ОПК з РФ проходять узгодження в Кабміні

Механізми закупівель критичного імпорту комплектуючих для оборонно-промислового комплексу в умовах військового часу проходять узгодження в Кабінеті міністрів. Про це заявив глава "Укроборонпрома" Павло Букін, передає РБК-Україна з посиланням на "Цензор.НЕТ".

Букін прокоментував ситуацію, коли невеликі компанії в 2014-2015 роках возили комплектуючі з Росії. На питання: "Це централізовано і поставлено під контроль спецслужб?", Букін заявив, що "Укроборонпром" скасував централізацію закупівель та процедуру кваліфікації

"Концерн скасував централізацію закупівель та процедуру кваліфікації. Ми контролюємо закупівлі за зовнішніми параметрами, які видно з смарт-тендерів, у процесі оголошення торгів. Це досить ефективний інструмент контролю", - розповів він.

За його словами, концерн вийшов на "Prozorro.Sales" з продажу активів. Букін зазначив, що зайве майно, і залишки від виробничої діяльності реалізуються через електронні майданчики.

"Якщо говорити безпосередньо про так званих сірих майданчиках, то вони нам ще потрібні... Я з першого дня просив державу: допоможіть вирішити питання. Щоб ми отримували критичний імпорт з певного джерела: нехай це будуть спецслужби, чи уповноважений державою орган. Там би брали інформацію з закритого каталогу і забезпечували "Укроборонпрому" поставки", - розповів Букін.

Також Букін розповів, що визначений уповноважений орган таємних закупівель комплектуючих з РФ. За його словами, було прийнято постанову Кабінету міністрів. Механізми узгоджуються в Міністерстві фінансів. Однак зазначив, що залишилося вирішити процедурно-фінансові питання з приводу оформлення документів.

Нагадаємо, раніше в "Укроборонпромі" заявили, що розслідування програми "Наші гроші" про причетність керівництва концерну до розкрадань містить маніпуляції. Зокрема, у концерні вважають некоректним оцінювати зміст інформації, викладеної у розслідуванні, так як журналісти не вказали її джерела. У той же час підкреслюється, що дані про діяльність ТОВ "Оптимумспецдеталь" могли бути отримані в рамках декількох кримінальних проваджень.