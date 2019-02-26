"Укроборонпром" прокоментував звинувачення у причетності до розкрадань

Фото: глава "Укроборонпрому" Павло Букін (ukrspecexport.com)

"Укроборонпром" вважає, що в розслідуванні містяться маніпуляції

Розслідування програми "Наші гроші" про причетність керівництва концерну "Укроборонпром" до розкрадань містить маніпуляції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар "Укроборонпрома".

Зокрема, у концерні вважають некоректним оцінювати зміст інформації, викладеної у розслідуванні, так як журналісти не вказали її джерела. У той же час підкреслюється, що дані про діяльність ТОВ "Оптимумспецдеталь" могли бути отримані в рамках декількох кримінальних проваджень.

"Укроборонпром" підкреслює, що в рамках цих справ надає слідству всю необхідну інформацію. Також в концерні наполягають на тому, що журналісти маніпулятивно використовували закриту інформацію і мають звертатися за перевіркою до першоджерел.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який є наближеним до президента Петра Порошенка, його син Ігор і чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми в оборонному комплексі.

Сьогодні стало відомо, що заступник секретаря РНБО і "Укроборонпром" будуть судитися з журналістами.