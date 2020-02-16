"Укроборонпром" уклав договір з підозрюваною у розтраті компанією на 9 млн гривень

Державний концерн "Укроборонпром" уклав договір без конкурсу на понад 9 млн гривень з компанією, директора і власника якої підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Слідство-Інфо".

У матеріалах розслідування йдеться, що державне підприємство "Луцький ремонтний завод "Мотор" без конкурсу замовило послуги з оновлення паливного складу у компанії "Урс Груп" на понад 9 млн гривень. Договір сторони уклали 10 лютого, однак детальні умови досі не були оприлюдненими.

Зазначається, що директора та власника компанії "Урс Груп" підозрюють у розтраті державних коштів. Компанія наприкінці 2016 року уклала договір з "Комбінат "Рекорд" щодо ремонту споруди для наливання нафтопродуктів, однак роботи фактично не були виконаними. У січні 2017 року суд арештував гроші на банківських рахунки компанії.

Крім того, компанія "Урс Груп" фігурує в інших кримінальних провадженнях, пов'язаних з ухиленням від сплати податків та підробкою документів для отримання будівельної ліцензії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держконцерн "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс" у справі проти заводу "Артема". Російська компанія вимагала від заводу "Артема" виплатити майже 55 млн гривень за попередні контракти.