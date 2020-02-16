ru
ua

"Укроборонпром" заключил договор с подозреваемой в растрате компанией на 9 млн гривен

Новости » Политика   

Оборонное ведомство намерено заплатить компании более 9 млн гривен

Государственный концерн "Укроборонпром" заключил договор без конкурса на более 9 млн гривен с компанией, директора и владельца которой подозревают в растрате бюджетных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Слідство-Інфо".

В материалах расследования говорится, что государственное предприятие "Луцкий ремонтный завод "Мотор" без конкурса заказало услуги по обновлению топливного склада в компании "Урс Групп" на более 9 млн гривен. Договор стороны заключили 10 февраля, однако детальные условия до сих пор не были обнародованы.

Отмечается, что директора и владельца компании "Урс Групп" подозревают в растрате государственных средств. Компания в конце 2016 года заключила договор с "Комбинат "Рекорд" по ремонту сооружения для налива нефтепродуктов, однако работы фактически не были выполнены. В январе 2017 года, суд арестовал деньги на банковских счетах компании.

Кроме того, компания "Урс Групп" фигурирует и в других уголовных процессах, связанных с уклонением от уплаты налогов и подделкой документов для получения строительной лицензии.

Напомним, ранее сообщалось, что госконцерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" в деле против завода "Артема". Российская компания требовала от завода "Артема" выплатить почти 55 млн гривен за предварительные контракты.

Во Львовской области под лед провалились рыбаки, есть погибший Арахамия согласен пустить воду в Крым в обмен на уступки Путина по Донбассу
Читать все новости