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В Украине запустили проект по бесплатному зубопротезированию ветеранов

Украина, Вторник 27 февраля 2024 15:14
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В Украине запустили проект по бесплатному зубопротезированию ветеранов Архивное фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины сегодня, 27 февраля, запустило пилотный проект по зубопротезированию ветеранов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Отмечается, что участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, некоторые категории военнослужащих смогут бесплатно получить эти услуги в больницах, независимо от их формы собственности.

Государство компенсирует медучреждениям расходы на лечение через Национальную службу здоровья Украины.

"В целом планируем потратить на эту программу 750 млн гривен, которые уже заложены в государственном бюджете", - сказал премьер.

Государственная программа протезирования

Напомним, в Украине действует государственная программа протезирования, в рамках которой участники боевых действий не только могут получить протезы.

Ранее эту программу расширили - ветеранам предоставили возможность получить протез повышенной функциональности. Такие протезы изготовлены под индивидуальные потребности человека, имеют улучшенные антропологические, эргономические и косметические характеристики.

Они помогают участникам боевых действий выполнять физическую работу с повышенными нагрузками и вести активный образ жизни.

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