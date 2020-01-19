"Укроборонпром" розсекретить частину оборонного замовлення у 2021 році, - Найєм

Фото: Мустафа Найєм (РБК-Україна)

За словами Мустафи Найєма, для початку нової системи закупівель Рада має ухвалити новий законопроект

Заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм заявив, оборонний концерн планує розсекретити частина оборонного замовлення у 2021 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Найєма "Радіо Свободі".

За його словами, представники концерну спільно з Міністерством оборони та Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства розробили нову систему закупівель. При цьому він додав, що для початку її роботи Верховна рада має ухвалити новий законопроєкт.

"Я сподіваюся, що закон буде прийнятий. Він прийнятий в першому читанні. Я сподіваюся, що це революційна історія. В наступному році вже державне оборонне замовлення, у 2021 році, буде вже сформовано на зовсім інших принципах", - заявив Найєм.

Нагадаємо, українським військовим передали понад 7 тисяч одиниць військової техніки за рік. Майже 900 одиниць - це бронетанкова та автомобільна техніка. Також військові отримали 90 літальних апаратів різних типів, 5 бойових катерів і кораблів.

Крім того, Міноборони України планує розсекретити як мінімум 50% державного оборонного замовлення. Зараз ця інформація засекречена.