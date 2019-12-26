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Міноборони планує розсекретити 50% держоборонзамовлення

Новини » Політика     26.12.2019 - 15:56
Міноборони планує розсекретити 50% держоборонзамовлення
Фото: Андрій Загороднюк (УНІАН)

Зараз ця інформація повністю засекречена

У четвер, 26 грудня, міністр оборони Андрій Загороднюк розповів, що відомство планує розсекретити як мінімум 50% державного оборонного замовлення. Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Загороднюк зазначив, що зараз ця інформація повністю засекречена.

"Зараз держоборонзамовлення є повністю секретним на 100%. Та інформація, яка публікувалася, по кілька разів перевірялася через юристів і фахівців з інформації. Ми не вважаємо, що це відповідає інтересам країни, тому в наступному законі, який ми зараз приймаємо, необхідно внести інформацію про те, щоб мати можливість відкривати щонайменше 50% держоборонзамовлення, а ми будемо працювати над тим, щоб було більше", - сказав він.

Загороднюк також повідомив, що обсяг розсекреченої інформації щорічно визначатиме уряд.

Нагадаємо, в грудні Україна підписала оновлену редакцію дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва.

Раніше Загороднюк назвав перехід української армії на стандарти НАТО і військову освіту головними пріоритетами нового формату співробітництва з Альянсом.



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