"Укроборонпром" прокоментував звинувачення у причетності до розкрадань

"Укроборонпром" вважає, що в розслідуванні містяться маніпуляції

Расследование программы "Наші гроші" о причастности руководства концерна "Укроборонпром" к хищениям содержит манипуляции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий "Укроборонпрома".

В частности, в концерне считают некорректным оценивать содержание информации, изложенной в расследовании, так как журналисты не указали ее источники. В то же время подчеркивается, что данные о деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" могли быть получены в рамках нескольких уголовных производств.

"Укроборонпром" подчеркивает, что в рамках этих дел предоставляет следствию всю необходимую информацию. Также в концерне настаивают на том, что журналисты манипулятивно использовали закрытую информацию и должны обращаться за ее проверкой к первоисточникам.

Напомним, ранее сообщалось, что замсекретаря СНБО Олег Гладковский, который является приближенным к президенту Петру Порошенко, его сын Игорь и действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин являются участниками схемы в оборонном комплексе.

Сегодня стало известно, что замсекретаря СНБО и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами.