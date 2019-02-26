Замсекретаря РНБО та "Укроборонпром" будуть позиватись до журналістів, - нардеп

Фото: Олег Гладковський (УНІАН)

Журналісти програми "Наші гроші" заявили про причетність Гладковського до розкрадань в армії у 2015

Представник президента у Верховній раді Ірина Луценко заявила, що державний концерн "Укроборонпром" та заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський можуть позиватися проти журналістів програми "Наші гроші". Про це вона сказала журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона підкреслила, що факти із розслідування "Наших грошей" були основою для кримінальної справи, яку розслідували Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура ще у 2015 році.

"Наскільки я знаю, "Укроборонпром" буде подавати в суд на це розслідування цього журналіста 2015-го року. Особисто Гладковський також буде подавати в суд для того, щоб журналіст або спростував або підтвердив чи надав беззаперечні факти", - поінформувала нардеп.

Луценко заявила, що за результатами розслідування не було жодних звинувачень.

"Ці розслідування велись журналістом у 2015 році. У нас створено антикорупційне бюро. Наскільки я знаю, розслідування велось, жодних звинувачень ніхто не чув. Результатів цього розслідування від НАБУ ми не бачили… Складається цікаве враження, як тільки ми почали про розкрадання армії в попередні періоди, одразу з 2015 року витягнулась якась інсинуація і вкинулась перед виборами. Тому тільки через суд і тільки через докази", - підкреслила Луценко.

Як писало РБК-Україна раніше, з журналістського розслідування "Наші гроші" випливало, що Гладковський, його син Ігор з другом та діючий директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми по розкраданнях в оборонному комплексі України.

Нагадаємо, в 2016-2018 роках за матеріалами Служби безпеки України та інших правоохоронних органів було розпочато кілька кримінальних справ, пов'язаних з фінансовими порушеннями на підприємствах ДК "Укроборонпром".