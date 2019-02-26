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Правоохоронці мають перевірити матеріали журналістів про розкрадання в ОПК

Новини » Політика    26.02.2019 - 12:05
Правоохоронці мають перевірити матеріали журналістів про розкрадання в ОПК
Фото: Іван Вінник (Віталій Носач/РБК-Україна)

Вінник зазначив, що правоохоронці мають дати суспільству відповідь, чи правдива інформація розслідувачів

Матеріали розслідування журналістів програми "Наші гроші" про розкрадання в ОПК мають бути ретельно вивчені правоохоронними органами. Про це повідомив секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат Іван Вінник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, факти, які наведені у журналістському розслідуванні, мають бути перевірені.

"Чудово, що є журналісти, які ці питання оприлюднили. Але буде ще більш демократично по-правовому, якщо правоохоронні органи зараз це відпрацюють, і суспільство з відповідними процесуальними доказами дадуть відповідь, чи ця інформація правдива, чи вона не коректна", - повідомив Вінник.

Парламентар зазначив, що його стурбував той факт, що оприлюднені документи були приватного характеру.

"Мене більше стурбував той факт, що оприлюднені документи приватного характеру; той факт, що, на думку розслідувачів, запасні частини завозились з РФ", - повідомив нардеп.

Нагадаємо, представник президента у Верховній раді Ірина Луценко заявила, що державний концерн "Укроборонпром" і заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський можуть судитися проти журналістів програми "Наші гроші".

Як писало РБК-Україна раніше, з журналістського розслідування "Наші гроші" випливало, що Гладковський, його син Ігор з другом та діючий директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми по розкраданнях в оборонному комплексі України.

Так, у 2016-2018 роках за матеріалами СБУ та інших правоохоронних органів було розпочато кілька кримінальних справ, пов'язаних з фінансовими порушеннями на підприємствах ДК "Укроборонпром".

Замсекретаря РНБО та "Укроборонпром" будуть позиватись до журналістів, - нардеп Заступник секретаря РНБО і голова "Укроборонпрому" причетні до розкрадань в "оборонці", - розслідування
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