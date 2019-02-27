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"Укроборонпром" передав правоохоронцям майже 400 матеріалів щодо злочинів на ДК


У ДК зазначили, що ведуть діяльність щодо виявлення порушень на своїх підприємствах

За четыре года государственный концерн "Укроборонпром" передал правоохранителям почти 400 материалов о преступлениях на собственных предприятиях. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Омельченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что сам концерн ведет деятельность по выявлению нарушений на своих предприятиях.

"Я отмечу, что в течение четырех лет, начиная с 2014 года и по конец 2018 года, в правоохранительные органы было передано более 370 материалов, свидетельствующих о признаках совершения тех или иных правонарушений или преступлений", - заявил Омельченко.

Первый замгендиректора заявил, что концерн предоставил следствию все материалы по делу, которое расследуют САП и НАБУ в отношении заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.

"Мы услышали от расследователей, что есть какие-то факты, которые имели место с 2015-го года. Довожу до вашего сведения, что "Укроборонпром" предоставил все запрашиваемые материалы органам следствия и не оказывал никаких препятствий для осуществления процессуальной деятельности следователями, расследующими упомянутые дела", - сообщил Омельченко.

Напомним, Омельченко заявил, что "Укроборонпром" не осуществлял закупку или поставку деталей и запчастей из Российской Федерации (РФ).

Как писало РБК-Украина ранее, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело по фактам, которые были обнародованы в программе "Наші гроші" по хищениям в оборонном комплексе Украины.

Добавим, в расследовании журналистов "Наші гроші" отмечалось, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищению в оборонной сфере. Отмечалось, что сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники.

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