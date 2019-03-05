"Укроборонпром" відповів на нові звинувачення в розкраданні

Дані про корупцію в "Укроборонпромі" назвали маніпуляцією

Новые данные о коррупции в "Укроборонпроме" на ремонте самолетов по международному контракту являются манипуляцией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна.

В концерне отметили, что обнародованная программой "Наші гроші" информация "имеет признаки манипуляций".

"Информация о так называемом семикратном повышении цены на приборы для Ан-26 является некорректной. В договоре с иностранным заказчиком было предусмотрено установление на два самолета комплектов высотомеров по три прибора в каждом. Согласно условиям договора указанные приборы должны были заменить на новые, изготовленные не позднее 2015 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что единственной компанией, которая согласилось доставить приборы, был "АН-Сервис". В "Укроборонпроме" подчеркнули, что не комментируют вопросы доставки высотомеров в Украину.

"В то же время отмечаем, что категорически некорректным является утверждение журналистов о стоимости товаров без полного понимания всех нюансов формирования таможенной стоимости", - отметили в концерне.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" за хищения в оборонной сфере.

Отметим, заседание СНБО по реформированию "Укроборонпрома" состоится на этой неделе.