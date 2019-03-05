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"Укроборонпром" відповів на нові звинувачення в розкраданні

Новини » Суспільство    05.03.2019 - 10:14
"Укроборонпром" відповів на нові звинувачення в розкраданні
Фото: "Укроборонпром" (ukroboronprom.com.ua)

Дані про корупцію в "Укроборонпромі" назвали маніпуляцією

Нові дані про корупцію в "Укроборонпромі" на ремонті літаків за міжнародним контрактом є маніпуляцією. Про це йдеться в повідомленні прес-служби концерна.

У концерні зазначили, що оприлюднена програмою "Наші гроші" інформація "має ознаки маніпуляцій".

"Інформація про так званий семикратне підвищення ціни на прилади для Ан-26 є некоректною. У договорі з іноземним замовником було передбачено встановлення на два літака комплектів висотомірів по три прилади в кожному. Згідно з умовами договору зазначені прилади мали замінити на нові, виготовлені не пізніше 2015 року", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що єдиною компанією, яка погодилася доставити прилади, був "АН-Сервіс". В "Укроборонпромі" підкреслили, що не коментують питання доставки висотомірів до України.

"У той же час зазначаємо, що категорично некоректним є твердження журналістів про вартість товарів без повного розуміння всіх нюансів формування митної вартості", - зазначили в концерні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ затримало діючого і колишнього директорів "Спецтехноекспорта" за розкрадання в оборонній сфері.

Зазначимо, засідання РНБО щодо реформування "Укроборонпрому" відбудеться на цьому тижні.

 

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