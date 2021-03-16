ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Укроборонпром" відреагував на рейтинг SIPRI. Заперечує торгівлю з Росією

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 20:20
"Укроборонпром" відреагував на рейтинг SIPRI. Заперечує торгівлю з Росією Фото: "Укроборонпром" (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Державний концерн "Укроборонпром" відреагував на дані Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI) щодо рівня продажу зброї з України. В держконцерні запевняють, що торгують озброєнням з Російською Федерацією.

Про це йдеться у заяві на сайті "Укроборонпрому".

В "Укроборонпромі" запевняють, що українські державні підприємства, які входять до концерну, з 2014 року не уклали жодного експортного контракту з Росією. Однак, як додали у концерні, продукція підприємств "Укроборонпрому" складає лише частину загального обсягу експорту озброєння.

"З кінця серпня 2014 року комісія жодного разу не погоджувала жодних контрактів на поставку ОВТ на територію Російської Федерації", - наголосив заступник гендиректора з управління активами держконцерну Мустафа Найєм.

Як зазначили в держконцерні, SIPRI надає дані, що грунтуються на відкритих джерелах, але на підставі яких саме джерел вони формували показники щодо експорту з України, невідомо.

Нагадаємо, вчора SIPRI опублікував рейтинг, в якому йшлося про те, що Росія входить до трійки головних експортерів військового озброєння з України за період 2016-2020.

До цього РБК-Україна розповідало, яке українське озброєння є найпопулярнішим за кордоном.

Додамо, в Кабміні заявляли, що озброєння і військова техніка України потребують оновлення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Збройні сили України Російська Федерація Укроборонпром
NEWS
Вибори в США: Росія дискредитувала Байдена, а Іран підривав підтримку Трампа
Вибори в США: Росія дискредитувала Байдена, а Іран підривав підтримку Трампа
DAILY
Війна вірусів. Чи готова Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Війна вірусів. Чи готова Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі"