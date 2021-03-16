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"Укроборонпром" отреагировал на рейтинг SIPRI. Отрицает торговлю с Россией

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 20:20
"Укроборонпром" отреагировал на рейтинг SIPRI. Отрицает торговлю с Россией Фото: "Укроборонпром" (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный концерн "Укроборонпром" отреагировал на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) об уровне продаж оружия из Украины. В госконцерне уверяют, что торгуют вооружением с Российской Федерацией.

Об этом говорится в заявлении на сайте "Укроборонпрома".

В "Укроборонпроме" утверждают, что украинские государственные предприятия, входящие в концерн, с 2014 года не заключили ни одного экспортного контракта с Россией. Однако, как добавили в концерне, продукция предприятий "Укроборонпрома" составляет лишь часть общего объема экспорта вооружений.

"С конца августа 2014 года комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку ВВТ на территорию Российской Федерации", - подчеркнул заместитель гендиректора по управлению активами госконцерна Мустафа Найем.

Как отметили в госконцерне, SIPRI предоставляет данные, основанные на открытых источниках, но на основании каких именно источников они формировали показатели по экспорту из Украины, неизвестно.

Напомним, вчера SIPRI опубликовал рейтинг, в котором говорилось о том, что Россия входит в тройку главных экспортеров военного вооружения из Украины за период 2016-2020.

До этого РБК-Украина рассказывало, какое украинское вооружение является самым популярным за рубежом.

Добавим, в Кабмине заявляли, что вооружение и военная техника Украины нуждаются в обновлении.

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