США залишаються головним експортером зброї у світі, Україна втрачає позиції

Сполучені Штати Америки залишаються світовим лідером з продажу зброї у світі, а Саудівська Аравія - головним закупником. Україна трохи втратила позиції і тепер займає 12-е місце у списку.

У п'ятірку найбільших експортерів зброї у світі входять США, Росія, Франція, Німеччина і Китай. У сукупності на ці країни припадало 76% всього експорту озброєння в 2016-2020 роках. При цьому на США припадало 37% усього експорту, на Росію - 20%.

Україна в цьому списку через зменшення експорту втратила позиції і посідає 12 місце. У період з 2011 по 2015 року частка України у світовій торгівлі зброєю становила 2,6%, в 2016-2020 роки вона становить 0,6%. Найбільшими експортерами зброї з України є Китай (36% від усього експорту), Росія (20%) і Таїланд (17%).

У цілому за період з 2016 по 2020 роки обсяги міжнародної торгівлі зброї істотно не змінилися в порівнянні з показниками за попередні п'ять років. Збільшення поставок зброї трьома з п'яти найбільших експортерів - США, Францією і Німеччиною було компенсовано скороченням експорту зброї Росією і Китаєм.