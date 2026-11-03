"УкрОборонПром" возглавил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк: что известно

Наблюдательный совет АО "Украинская оборонная промышленность" назначил нового генерального директора по итогам открытого конкурса. Им стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УкрОборонПром .

Решение о назначении Ивана Юрьевича Гаврилюка принял наблюдательный совет общества по итогам конкурсного отбора и финальных собеседований с кандидатами.

Поиск, подбор и предварительную оценку кандидатов осуществляло украинское представительство международной компании Amrop Partnership.

Как отмечается в сообщении, у Гаврилюка есть многолетний опыт военной службы, управленческой деятельности и работы в сфере обороны. В компании считают, что его опыт и понимание потребностей сил обороны Украины являются важными предпосылками для развития "УкрОборонПрома", наращивания производственных способностей предприятий и укрепления оборонно-промышленного комплекса.

Там также подчеркнули, что назначение нового руководителя является очередным шагом по трансформации "УкрОборонПрома" в современную, эффективную и конкурентоспособную оборонную компанию.

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