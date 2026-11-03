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"УкрОборонПром" очолив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк: що відомо

13:18 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Лев Шевченко
"УкрОборонПром" очолив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк: що відомо Фото: Іван Гаврилюк (пресслужба "УкрОборонПром")
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Наглядова рада АТ "Українська оборонна промисловість" призначила нового генерального директора за підсумками відкритого конкурсу. Ним став генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УкрОборонПром.

Рішення про призначення Івана Юрійовича Гаврилюка ухвалила наглядова рада товариства за підсумками конкурсного відбору та фінальних співбесід із кандидатами.

Пошук, добір та попередню оцінку кандидатів здійснювало українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership.

Як зазначається в повідомленні, Гаврилюк має багаторічний досвід військової служби, управлінської діяльності та роботи у сфері оборони. У компанії вважають, що його досвід і розуміння потреб Сил оборони України є важливими передумовами для розвитку "УкрОборонПрому", нарощування виробничих спроможностей підприємств та зміцнення оборонно-промислового комплексу.

Там також наголосили, що призначення нового керівника є черговим кроком у трансформації "УкрОборонПрому" в сучасну, ефективну та конкурентоспроможну оборонну компанію.

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Наглядова рада "УкрОборонПрому" розпочала пошук нового генерального директора після звільнення Германа Сметаніна. На час конкурсу обов'язки очільника компанії тимчасово виконував Сергій Боєв, який раніше обіймав посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості та заступника міністра оборони.

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