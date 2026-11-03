"УкрОборонПром" очолив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УкрОборонПром .

Рішення про призначення Івана Юрійовича Гаврилюка ухвалила наглядова рада товариства за підсумками конкурсного відбору та фінальних співбесід із кандидатами.

Пошук, добір та попередню оцінку кандидатів здійснювало українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership.

Як зазначається в повідомленні, Гаврилюк має багаторічний досвід військової служби, управлінської діяльності та роботи у сфері оборони. У компанії вважають, що його досвід і розуміння потреб Сил оборони України є важливими передумовами для розвитку "УкрОборонПрому", нарощування виробничих спроможностей підприємств та зміцнення оборонно-промислового комплексу.

Там також наголосили, що призначення нового керівника є черговим кроком у трансформації "УкрОборонПрому" в сучасну, ефективну та конкурентоспроможну оборонну компанію.

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