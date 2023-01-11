"Укроборонпром" наладил серийное производство боеприпасов за границей: что известно

Как заявляет пресс-служба концерна, мины производятся на мощностях одной из стран-членов НАТО.

Примечательно, что усовершенствованная "Укроборонпромом" мина в разы лучше штатной - при взрыве образуется в 2-2,5 раза больше осколков, чем обычно. Размеры и форма осколков также лучше штатных.

"Так, согласно стандарту, при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198 ед., на расстоянии 10 метров - 70 ед., а на расстоянии 15 метров - 41 ед. В боеприпасе , усовершенствованном специалистами предприятий Укроборонпрома, - это 460, 140 и 69 осколков соответственно", - подчеркивает пресс-служба.

Артиллерийская осколочная мина 82 мм предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров.