В "Укрнафте" уволено правление компании

В компании "Укрнафта" уволено правление, вместо него будет руководить ею новоназначенный директор - Сергей Корецкий.

Об этом РБК-Україна сообщили информированные источники.

"В уставе сменили орган управления. То есть вместо коллективного органа управления - правление, будет управлять компанией единолично ее директор", - сказал собеседник издания.

По информации источников, такое решение было принято наблюдательным советом компании на прошлой неделе путем изменения в устав "Укрнафты".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Сергей Корецкий возглавил компании "Укрнефть" и "Укртатнефть" . Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Также ранее мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли в центральный офис "Укрнафты" , недавно перешедшую в собственность государства.

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