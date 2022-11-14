В "Укрнафті" звільнено правління компанії

У компанії "Укрнафта" звільнено правління, замість нього керуватиме нею новопризначений директор - Сергій Корецький.

"У статуті змінили орган управління. Тобто, замість колективного органу управління - правління, управлятиме компанією одноособово її директор", - сказав співрозмовник видання.

За інформацією джерел, таке рішення було прийнято наглядовою радою компанії минулого тижня шляхом зміни до статуту "Укрнафти".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Сергій Корецький очолив компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта". Це випливає із даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Також раніше ми писали, що співробітники Служби безпеки України прийшли до центрального офісу "Укрнафти", яка не нещодавно перейшла у власність держави.

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