UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В "Укрнафті" звільнено правління компанії

Фото: Сергій Корецький (nefterynok.info)
Автор: Тетяна Степанова, Юрій Дощатов

У компанії "Укрнафта" звільнено правління, замість нього керуватиме нею новопризначений директор - Сергій Корецький.

Про це РБК-Україна повідомили інформовані джерела.

За інформацією джерел, таке рішення було прийнято наглядовою радою компанії минулого тижня шляхом зміни до статуту "Укрнафти".

"У статуті змінили орган управління. Тобто, замість колективного органу управління - правління, управлятиме компанією одноособово її директор", - сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Сергій Корецький очолив компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта". Це випливає із даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Також раніше ми писали, що співробітники Служби безпеки України прийшли до центрального офісу "Укрнафти", яка не нещодавно перейшла у власність держави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрнафта