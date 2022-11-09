СБУ пришла в центральный офис "Укрнафты". В компании возмущаются
Сотрудники Службы безопасности Украины пришли в центральный офис "Укрнафты", которая недавно перешла в собственность государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и пресс-службу "Укрнафты".
В СБУ объяснили, что обеспечивают передачу в госсобственность одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, чтобы не допустить дестабилизацию работы предприятия.
Сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности проверяют информацию о многомиллионных уклонениях от уплаты акцизного сбора менеджментом "Укрнафты". Также проверяются возможные нарушения для увеличения прибыли при изготовлении топлива.
СБУ отмечает, что Офис генпрокурора готовит подозрение менеджменту "Укрнафты" по ч. 3 ст. 212 УКУ (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей).
Фото: СБУ пришла в центральный офис "Укрнафты" (t.me/SBUkr)
Что говорят в "Укрнафте"
В компании возмущаются действиями СБУ и заявляются о блокировке работы.
"Начиная с 20.00 08.11.2022 работа центрального офиса ПАО "Укрнафта" была заблокирована вооруженными людьми. Сегодня утром сотрудники и руководители компании не были допущены на рабочие места", - говорится в сообщении.
Пресс-служба заявляет, что "Нафтогаз" и Минобороны не предоставили документы о национализации компании.
Напомним, 7 ноября стало известно, что Украина национализировала предприятия олигархов Коломойского, Жеваго и Богуслаева, в частности речь идет о компаниях "Укрнафта", "Укртатнефть", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор".
Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что компании передали под управление Минобороны.
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