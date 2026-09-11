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"Укрнафта" обратилась к клиентам на фоне обстрелов АЗС

22:47 11.09.2026 Пт
2 мин
Безопасность становится жестче - какие ограничения вводят для всех посетителей?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия вражеского удара по АЗС в Киеве (ГСЧС)

АЗС сети "Укрнафта" приостанавливают работу во время воздушной тревоги из-за угрозы российских атак. Клиентов и водителей призывают немедленно покидать территорию заправок для сохранения жизни и здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "Укрнафты".

В компании отмечают, что решение связано с систематическими вражескими ударами по гражданской инфраструктуре, в том числе по автозаправочным станциям. Безопасность клиентов и работников является наивысшим приоритетом сети.

"Во время воздушной тревоги желтого или красного уровня АЗК UKRNAFTA прекращают работу. Просим следовать указаниям работников и немедленно покинуть территорию комплекса", - говорится в заявлении.

Для уменьшения рисков компания призывает соблюдать несколько важных правил:

  • не оставлять автомобили на парковках или другой территории АЗК;
  • после заправки авто или совершения покупок следует сразу покидать станцию;
  • по возможности высаживать людей вне территории заправочного комплекса.

"Соблюдение этих простых правил помогает уменьшить риски и сохранить жизнь и здоровье. Берегите себя и прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги", - подчеркнули в "Укрнафте".

Напомним, сегодня российские оккупанты ударили реактивными дронами по двум АЗС "Укрнафты" на Троещине и Почайной, по одной заправке был произведен двойной удар.

Отметим, 10 сентября в Голосеевском районе российский дрон упал на территорию АЗС. Позже в ГСЧС заявили, что в результате удара по АЗС "Укрнафты" в Киеве ранены три человека, повреждена остановка и возникли несколько пожаров.

Кроме того, недавно россияне совершили серию ударов по гражданской инфраструктуре сети "Укрнафта". Были атакованы объекты компании в Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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