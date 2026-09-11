"Укрнафта" обратилась к клиентам на фоне обстрелов АЗС

В компании отмечают, что решение связано с систематическими вражескими ударами по гражданской инфраструктуре, в том числе по автозаправочным станциям. Безопасность клиентов и работников является наивысшим приоритетом сети.

"Во время воздушной тревоги желтого или красного уровня АЗК UKRNAFTA прекращают работу. Просим следовать указаниям работников и немедленно покинуть территорию комплекса", - говорится в заявлении.

Для уменьшения рисков компания призывает соблюдать несколько важных правил:

не оставлять автомобили на парковках или другой территории АЗК;

после заправки авто или совершения покупок следует сразу покидать станцию;

по возможности высаживать людей вне территории заправочного комплекса.

"Соблюдение этих простых правил помогает уменьшить риски и сохранить жизнь и здоровье. Берегите себя и прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги", - подчеркнули в "Укрнафте".

Напомним, сегодня российские оккупанты ударили реактивными дронами по двум АЗС "Укрнафты" на Троещине и Почайной, по одной заправке был произведен двойной удар.