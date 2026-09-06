Россия нанесла четыре удара по заправкам "Укрнафты" за последние сутки
Российские войска за последние сутки совершили серию ударов по гражданской инфраструктуре сети "Укрнафта". Под обстрелами оказались объекты компании в Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления АО "Укрнафта" Богдана Кукуры.
География и последствия вражеских ударов
Первая атака произошла вечером в Киевской области, где российский дрон попал в один из объектов сети. В результате прилета вспыхнул пожар, а оборудование получило значительные повреждения.
Впоследствии враг атаковал Запорожье:
- Около полуночи БПЛА нанесли удар по складскому помещению АЗК, повредив капитальные здания.
- Повторный удар ночью - беспилотники атаковали территорию другого АЗК в городе, из-за чего было повреждено оборудование и навес, а обломки привели к возгоранию травы.
Последняя атака зафиксирована утром в Днепропетровской области, где под удар также попал заправочный комплекс.
Фото: РФ нанесла удар по "Укрнафте" (facebook.com/bogdan.kukura.page)
Ситуация на объектах и пострадавших
В результате всех четырех атак люди не пострадали.
В компании отмечают, что РФ продолжает целенаправленно атаковать гражданские объекты, обеспечивающие население горючим и необходимыми товарами.
"Никакой военной цели в таких ударах нет. Это террор против мирного населения", - подчеркнул Кукура.
Сеть "Укрнафта" продолжает работать, восстанавливает поврежденные объекты и обеспечивает горючим гражданам, бизнес и критически важные службы.
Атаки на украинские АЗС
Напомним, в последнее время войска РФ резко нарастили атаки на украинские автозаправочные станции. По оценкам экспертов, такие удары направлены прежде всего на устрашение гражданского населения, а не на поражение логистики военных.
В частности, из-за российских обстрелов в Опишнянской общине Полтавской области не осталось ни одной уцелевшей АЗС, а восстановление объектов пока невозможно.
В ответ на угрозы компания "Укрнафта" уже готовится к работе в режиме мобильных АЗК, чтобы оперативно снабжать горючим потребителей в случае повреждения стационарных заправок.