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Россия нанесла четыре удара по заправкам "Укрнафты" за последние сутки

19:00 06.09.2026 Вс
2 мин
Оккупанты целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру
aimg Сергей Козачук
Россия нанесла четыре удара по заправкам "Укрнафты" за последние сутки Фото: РФ нанесла удар по "Укрнафте" (facebook.com/bogdan.kukura.page)
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Российские войска за последние сутки совершили серию ударов по гражданской инфраструктуре сети "Укрнафта". Под обстрелами оказались объекты компании в Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления АО "Укрнафта" Богдана Кукуры.

География и последствия вражеских ударов

Первая атака произошла вечером в Киевской области, где российский дрон попал в один из объектов сети. В результате прилета вспыхнул пожар, а оборудование получило значительные повреждения.

Впоследствии враг атаковал Запорожье:

  • Около полуночи БПЛА нанесли удар по складскому помещению АЗК, повредив капитальные здания.
  • Повторный удар ночью - беспилотники атаковали территорию другого АЗК в городе, из-за чего было повреждено оборудование и навес, а обломки привели к возгоранию травы.

Последняя атака зафиксирована утром в Днепропетровской области, где под удар также попал заправочный комплекс.

Фото: РФ нанесла удар по "Укрнафте" (facebook.com/bogdan.kukura.page)

Ситуация на объектах и пострадавших

В результате всех четырех атак люди не пострадали.

В компании отмечают, что РФ продолжает целенаправленно атаковать гражданские объекты, обеспечивающие население горючим и необходимыми товарами.

"Никакой военной цели в таких ударах нет. Это террор против мирного населения", - подчеркнул Кукура.

Сеть "Укрнафта" продолжает работать, восстанавливает поврежденные объекты и обеспечивает горючим гражданам, бизнес и критически важные службы.

Атаки на украинские АЗС

Напомним, в последнее время войска РФ резко нарастили атаки на украинские автозаправочные станции. По оценкам экспертов, такие удары направлены прежде всего на устрашение гражданского населения, а не на поражение логистики военных.

В частности, из-за российских обстрелов в Опишнянской общине Полтавской области не осталось ни одной уцелевшей АЗС, а восстановление объектов пока невозможно.

В ответ на угрозы компания "Укрнафта" уже готовится к работе в режиме мобильных АЗК, чтобы оперативно снабжать горючим потребителей в случае повреждения стационарных заправок.

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