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У "Укрметалургпромі" звинуватили УЗ в тиску і зриві контрактів експортерів

Новини » Суспільство     26.06.2020 - 12:33
У "Укрметалургпромі" звинуватили УЗ в тиску і зриві контрактів експортерів
Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)

В "Укрметалургпромі" зазначили, що такі дії УЗ можуть призвести до того, що замовники будуть змушені скорочувати виробництво

"Укрзалізниця" тисне на вантажовідправників, змушуючи їх погодитися на укладання з 1 липня нового дискримінаційного договору з УЗ про організації вантажоперевезень.

Про це йдеться в повідомленні компанії "Укрметалургпром" на офіційному сайті.

"Менеджмент "Укрзалізниці" вирішив скористатися її монопольним становищем на ринку залізничних перевезень і просто адміністративно обмежити можливість заявки планів на наступний місяць. Це вже поставило під загрозу виконання цілого ряду експортних контрактів. Дискримінаційна і деструктивна позиція "Укрзалізниці" з штучного обмеження українського експорту, де частка ГМК і продукції аграріїв становить понад 50%, може привести до рецесії і зупинки цілих секторів економіки в результаті втрати конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, і до зменшення валютних надходжень у країну", - наголошується в заяві.

В "Укрметалургпромі" зазначили, що такі дії УЗ можуть також призвести до того, що замовники будуть змушені або скорочувати виробництво, або переорієнтовуватися на інші види транспорту, що, зрештою, завдасть удару по самій "Укрзалізниці".

У компанії нагадали, що в "Укрзалізниці" формально поставилися до рекомендацій Антимонопольного комітету на доопрацювання нової редакції договору з урахуванням зауважень учасників ринку і більшість спірних питань, на які вказували перевізники, залишилися без змін. І закликали заборонити введення в дію нового договору з 1 липня та продовжити строк дії чинного до завершення доопрацювання нової редакції.

Нагадаємо, раніше екс-заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи "Укрзалізниці" залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна підіймати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базовим галузям.

У свою чергу, президент Асоціації "Укрвідтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталія Петриченко висловилася за введення мораторію на зміну цін на послуги "Укрзалізниці" на період кризи, що дозволить вантажовідправникам з меншими втратами пройти кризу.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Укрзалізницяекспорт
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