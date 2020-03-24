В умовах кризи не можна піднімати тарифи на вантажоперевезення залізницею, - експерт

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами експерта, робота гірничо-металургійного комплексу може бути паралізована

Від стабільної роботи "Укрзалізниці" залежить уся економіка країни, і в умовах кризи не можна підіймати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базовим галузям. Про це в коментарі журналістам заявив екс-заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко, передає РБК-Україна.

За його словами, гірничо-металургійний комплекс, як базова галузь економіки, є найбільшим споживачем послуг УЗ, і якщо зараз буде піднято тариф на вантажоперевезення, як планує це зробити з 1 квітня, робота галузі може бути паралізована, що негативно позначиться на економіці всієї країни.

"У нас діє коефіцієнт "7" - тобто, щоб перевезти 1 тонну готового експортного прокату треба перевезти 7 тонн інших вантажів - залізна руда, концентрат, агломерат, кокс і коксівне вугілля, феросплави та феросплавну сировину (марганцева руда, концентрат, агломерат і той же кокс), вогнетриви та вогнетривку сировину, флюси, металобрухт, електроди, трубну заготовку, продукцію та сировину для кольорової металургії - і це ще не повний перелік Досить зупинити якийсь із цих потоків - та галузь зупиниться, а разом з тим припиниться експорт продукції, надходження валюти в Україну, і посиляться проблеми з гривнею, яка і без того переживає зараз не найкращі часи", - пояснив Грищенко.

Він також зазначив, що раніше галузь ГМК виводилася з кризових ситуацій шляхом взаємних домовленостей між підприємствами та природними монополіями не підіймати тарифи, не скорочувати робочі місця, підкресливши ключову роль представників влади у досягненні таких домовленостей.

"З попередніх криз ми виводили ГМК шляхом підписання власниками підприємств і природними монополістами (енергетики, транспортники) за участю уряду відповідних Меморандумів. Це стосується і хімічної галузі. Приймалися зобов'язання не підіймати тарифи, не скорочувати робочі місця, розраховуватися з бюджетом і т. п. Одним словом - пам'ятати, що ми всі в одному човні, яку не можна розгойдувати. Ось ці перевірені рецепти та треба застосувати сьогодні. Завтра може бути пізно", - додав Грищенко.

Нагадаємо, раніше Грищенко заявив, що для зменшення загрози кризи в ГМК Україна повинна відновлювати сировинну базу та нарощувати виробництво коксу для підтримки вітчизняної металургії.

Як повідомляло РБК-Україна, за словами члена експертної ради при Міністерстві інфраструктури Валерія Ткачова, вводити з 1 квітня нові правила вантажоперевезень неприйнятно і може остаточно добити бізнес, який зараз відчувають труднощі через карантин.