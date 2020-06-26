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В "Укрметаллургпроме" обвинили УЗ в давления и срыве контрактов экспортеров

Новости » Общество     26.06.2020 - 12:33
В "Укрметаллургпроме" обвинили УЗ в давления и срыве контрактов экспортеров
Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

В "Укрметаллургпроме" отметили, что такие действия УЗ могут привести к тому, что заказчики будут вынуждены сокращать производство

"Укрзализныця" давит на грузоотправителей, заставляя их согласиться на заключение с 1 июля нового дискриминационного договора с УЗ об организации грузоперевозок.

Об этом говорится в сообщении компании "Укрметаллургпром" на официальном сайте.

"Менеджмент "Укрзализныци" решил воспользоваться ее монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок и просто административно ограничить возможность заявки планов на следующий месяц. Это уже поставило под угрозу выполнение целого ряда экспортных контрактов. Дискриминационная и деструктивная позиция "Укрзализныци" с искусственного ограничения украинского экспорта, где доля ГМК и продукции аграриев составляет более 50%, может привести к рецессии и остановки целых секторов экономики в результате потери конкурентоспособности на внешних рынках, и к уменьшению валютных поступлений в страну", - отмечается в заявлении.

В "Укрметаллургпроме" отметили, что такие действия УЗ могут также привести к тому, что заказчики будут вынуждены либо сокращать производство, либо переориентироваться на другие виды транспорта, что, в конечном итоге, нанесет удар по самой "Укрзализныци".

В компании напомнили, что в "Укрзализныце" формально отнеслись к рекомендациям Антимонопольного комитета на доработку новой редакции договора с учетом замечаний участников рынка и большинство спорных вопросов, на которые указывали перевозчики, остались без изменений. И призвали запретить ввод в действие нового договора с 1 июля и продлить срок действия действующего до завершения доработки новой редакции.

Напомним, ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что от стабильной работы "Укрзализныци" зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.

В свою очередь, президент Ассоциации "Укрвидтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко высказалась за введение моратория на изменение цен на услуги "Укрзализныци" на период кризиса, что позволит грузоотправителям с меньшими потерями пройти кризис.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Укрзализныцяэкспорт
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