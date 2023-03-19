Украинские военные в Испании проходят обучение на ЗРК Samp-T

С начала марта украинские военные проходят обучение в Испании по изучению работы зенитного ракетного комплекса Samp-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.

Двадцать украинских военных в начале марта начали изучать ЗРК Samp-T. Учения проходят в казармах Санта-Барбары в Сабаудии.

Детальнее о ЗРК Samp-T

Наземная система "земля-воздух" среднего радиуса действия - наземная система, предназначенная для защиты территории от обычных воздушных угроз, таких как самолеты или крылатые ракеты.

Это также единственная европейская оборонительная система по сравнению с баллистической способностью.

SAMP/T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного приступа широкого класса воздушных целей.

Напомним, Франция и Италия близки к соглашению о поставках Украине систем ПВО ЗРК Samp-T .

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