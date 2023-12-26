В "Укргидроэнерго" рассказали о долгах на балансирующем рынке электроэнергии

На последнем энергетическом штабе было принято решение пересмотреть список государственных компаний, которые можно отключать за неуплату электроэнергии (на балансирующем рынке).

По его словам, за потребленную электроэнергию не платят многие государственные предприятия.

"Есть предприятия, которые платят ноль. Если они находятся в прифронтовой зоне, это (неуплату - ред.) можно понять. Другое, если не платят предприятия, которые находятся в центре или западе страны… Поэтому на последнем энергетическом штабе уже было решение, чтобы посмотреть объекты, которые можно отключать от потребления электроэнергии (на балансирующем рынке электроэнергии - ред.) Потому что у нас есть периоды дефицита, и мы должны закупить эту электроэнергию, скажем, в Европе, заплатить за нее дороже, а кто просто не платит за потребленную электроэнергию", - заявил он.

Ранее в "Укргидроэнерго" заявляли, что более 100 государственных компаний не рассчитываются за купленную на балансирующем рынке электроэнергию.

Накануне глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в ближайшие недели компания будет отключать должников, потребляющих электроэнергию на балансирующем рынке и не платящих за нее, поскольку такая задолженность совокупно уже превышает 30 млрд грн.