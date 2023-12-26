В "Укргидроэнерго" рассказали о долгах на балансирующем рынке электроэнергии
На последнем энергетическом штабе было принято решение пересмотреть список государственных компаний, которые можно отключать за неуплату электроэнергии (на балансирующем рынке).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироту.
По его словам, за потребленную электроэнергию не платят многие государственные предприятия.
"Есть предприятия, которые платят ноль. Если они находятся в прифронтовой зоне, это (неуплату - ред.) можно понять. Другое, если не платят предприятия, которые находятся в центре или западе страны… Поэтому на последнем энергетическом штабе уже было решение, чтобы посмотреть объекты, которые можно отключать от потребления электроэнергии (на балансирующем рынке электроэнергии - ред.) Потому что у нас есть периоды дефицита, и мы должны закупить эту электроэнергию, скажем, в Европе, заплатить за нее дороже, а кто просто не платит за потребленную электроэнергию", - заявил он.
Ранее в "Укргидроэнерго" заявляли, что более 100 государственных компаний не рассчитываются за купленную на балансирующем рынке электроэнергию.
Накануне глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в ближайшие недели компания будет отключать должников, потребляющих электроэнергию на балансирующем рынке и не платящих за нее, поскольку такая задолженность совокупно уже превышает 30 млрд грн.
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