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В "Укргідроенерго" розповіли про про борги на балансуючому ринку електроенергії

Вівторок 26 грудня 2023 15:14
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В "Укргідроенерго" розповіли про про борги на балансуючому ринку електроенергії Фото: в "Укргідроенерго" розповіли про про борги на балансуючому ринку електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

На останньому енергетичному штабі було прийнято рішення переглянути перелік державних підприємств, які можна відключати за несплату електроенергії (на балансуючому ринку).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Укргідроенерго" Ігоря Сироту.

За його словами, за спожиту електроенергію не сплачує багато державних підприємств.

"Є підприємства, які сплачують нуль. Якщо вони знаходяться у прифронтовій зоні, це (несплату, - ред.) можна зрозуміти. Інше, якщо не сплачують підприємства, які знаходяться у центрі чи заході країни… Тому на останньому енергетичному штабі вже було рішення, щоб подивитися об’єкти, які можна відключати від споживання електроенергії (на балансуючому ринку електроенергії, - ред.). Бо у нас є періоди дефіциту, і ми маємо закупити цю електроенергію, скажімо, в Європі, заплатити за неї дорожче, а хтось просто не сплачує за спожиту електроенергію", - заявив він.

Раніше в "Укргідроенерго" заявляли, що понад 100 державних компаній не розраховуються за куплену на балансуючому ринку електроенергію.

Напередодні голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що найближчими тижнями компанія буде відключати боржників, які споживають електроенергію на балансуючому ринку та не сплачують за неї, оскільки така заборгованість сукупно вже перевищує 30 млрд грн.

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