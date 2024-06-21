Отключения света, которые действуют сегодня, это "наименьшее зло", - глава "Укрэнерго"

В энергосистеме Украине сейчас не хватает мощности, чтобы удовлетворить то потребление, которое есть. Поэтому вынуждены применять отключения света, чтобы не допустить всеобщего блекаута.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметил Кудрицкий, мощностей не хватает даже с учетом импорта из Европы.

"Это основная проблема. И она в том, что мы потеряли 9 гигаватт мощности. Президент Зеленский говорил об этом на Берлинской конференции", - сказал глава "Укрэнерго".

По его словам, это гигантские масштабы обстрелов, гигантские масштабы потерь, многие европейские энергосистемы при таких масштабах потерь не смогли бы работать.

"Поэтому те отключения, которые есть, это такое "наименьшее зло". Надо понимать, что оно - вынужденное. Для того чтобы энергосистема сохранила свою целостность, чтобы она не сколлапсировала, чтобы не допустить какого-то общего блекаута по стране", - отметил Кудрицкий. .